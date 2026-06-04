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NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
Obchádzková trasa bude riadne vyznačená.
Autor TASR
Čadca 4. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie počas oboch víkendových dní (6. - 7. 6.) v predpoludňajšom čase tunel Horelica na diaľnici D3. Dôvodom je nevyhnutný servis tunela, pričom uzávera by mala trvať štyri hodiny. TASR o tom vo štvrtok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
„V sobotu 6. júna bude tunel Horelica pre dopravu uzatvorený od 8.00 do 12.00 h a v nedeľu 7. júna od 8.30 do 12.30 h,“ spresnili diaľničiari.
Doprava bude presmerovaná v smere z Čadce do Žiliny pred tunelom z cesty I/11A na cestu I/11B s pokračovaním po I/11 až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou. Z diaľnice D3 bude zjazd možný v križovatke Podzávoz smer Čadca na cestu III/2016 s následným napojením sa na cestu I/11.
V smere zo Žiliny do Čadce bude doprava odklonená z I/11A do obce Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B na cestu I/11A. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená.
„V sobotu 6. júna bude tunel Horelica pre dopravu uzatvorený od 8.00 do 12.00 h a v nedeľu 7. júna od 8.30 do 12.30 h,“ spresnili diaľničiari.
Doprava bude presmerovaná v smere z Čadce do Žiliny pred tunelom z cesty I/11A na cestu I/11B s pokračovaním po I/11 až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou. Z diaľnice D3 bude zjazd možný v križovatke Podzávoz smer Čadca na cestu III/2016 s následným napojením sa na cestu I/11.
V smere zo Žiliny do Čadce bude doprava odklonená z I/11A do obce Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B na cestu I/11A. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená.