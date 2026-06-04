Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. jún 2026Meniny má Lenka
< sekcia Regióny

NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica

.
Na snímke zapadný portál tunela Horelica, vjazd od Čadce. Foto: TASR - Radoslav Varga

Obchádzková trasa bude riadne vyznačená.

Autor TASR
Čadca 4. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie počas oboch víkendových dní (6. - 7. 6.) v predpoludňajšom čase tunel Horelica na diaľnici D3. Dôvodom je nevyhnutný servis tunela, pričom uzávera by mala trvať štyri hodiny. TASR o tom vo štvrtok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.

„V sobotu 6. júna bude tunel Horelica pre dopravu uzatvorený od 8.00 do 12.00 h a v nedeľu 7. júna od 8.30 do 12.30 h,“ spresnili diaľničiari.

Doprava bude presmerovaná v smere z Čadce do Žiliny pred tunelom z cesty I/11A na cestu I/11B s pokračovaním po I/11 až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou. Z diaľnice D3 bude zjazd možný v križovatke Podzávoz smer Čadca na cestu III/2016 s následným napojením sa na cestu I/11.

V smere zo Žiliny do Čadce bude doprava odklonená z I/11A do obce Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B na cestu I/11A. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená.
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka