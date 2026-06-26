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NDS pripravuje krátku uzáveru tunela Horelica v smere do Čadce
Práce sa začnú v sobotu o 7.00 h a trvať budú asi štyri hodiny.
Autor TASR
Čadca 26. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie v sobotu (27. 6.) predpoludním na niekoľko hodín tunel Horelica na diaľnici D3 v smere zo Žiliny do Čadce. Dôvodom je úprava zelene nad protihlukovou stenou za tunelom. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Práce sa začnú o 7.00 h a trvať budú asi štyri hodiny. „Počas uzávery bude doprava v smere zo Žiliny do Čadce odklonená pri obci Oščadnica na cestu I/11 a v meste Čadca späť na hlavný ťah. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená prenosným dopravným značením,“ uviedli diaľničiari.
Zároveň prosia vodičov, aby rátali s uzáverou tunela, zvýšili pozornosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovali dočasné dopravné značenie.
Práce sa začnú o 7.00 h a trvať budú asi štyri hodiny. „Počas uzávery bude doprava v smere zo Žiliny do Čadce odklonená pri obci Oščadnica na cestu I/11 a v meste Čadca späť na hlavný ťah. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená prenosným dopravným značením,“ uviedli diaľničiari.
Zároveň prosia vodičov, aby rátali s uzáverou tunela, zvýšili pozornosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovali dočasné dopravné značenie.