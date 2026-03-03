< sekcia Regióny
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2

Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) aktuálne pripravuje hĺbkovú rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2 pred Bratislavou. Jedno z obmedzení plánuje na prvý marcový víkend na D2 pri Lamači. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Obmedzenie sa začne v piatok (6. 3.) o 21.00 h, keď sa diaľnica zatvorí v smere na Česko, pričom v sobotu ráno (7. 3.) sa opäť otvorí. Opačný smer ostane bez zmeny. Následne, v sobotu o 21.00 h sa zatvorí smer na Bratislavu a v nedeľu (8. 3.) ráno bude diaľnica opäť k dispozícii motoristom. „Uzávera tak prebehne počas najnižších dopravných intenzít v týždni. Navyše, práce budú prebiehať výlučne počas noci, aby sa do dopravného komfortu zasiahlo len minimálne,“ podotkol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Dvojica nočných uzáver je podľa diaľničnej spoločnosti nevyhnutná pre zmenu dopravy dočasným dopravným značením, aby sa mohlo pokračovať v modernizácii D2. „V praxi to znamená, že počas nocí sa bude vyznačovať dočasné vodorovné dopravné značenie, ktoré povedie dopravu ďalej od stredového deliaceho pásu. Po víkendových uzáverách budú mať motoristi naďalej k dispozícii dva zúžené jazdné pruhy s rozmermi 3,5 metra a 2,7 metra,“ priblížili diaľničiari.
Vysvetlili, že v smere na Brno bude počas uzávery možné zísť z diaľnice pri čerpacej stanici za tunelom Sitina a využiť výjazd na Lamačskú cestu - Záhorská Bystrica. V smere na Bratislavu vodiči zídu v križovatke Lamač (Diamant), budú pokračovať cez Lamač a na D2 sa opäť napoja cez Patrónku na výjazde pri zoologickej záhrade.
„Stavebné práce na živej diaľnici sú extrémne náročné na logistiku. Kým pri nových úsekoch stavenisko nie je limitované živou dopravou, pri tejto stavbe sa ráta každý centimeter, aby sa zaistila bezpečnosť ako motoristov, tak pracovníkov,“ dodal Július Mihálik.
