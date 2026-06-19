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NDS pripravuje v sobotu uzáveru tunela Horelica
Doprava bude presmerovaná v smere z Čadce do Žiliny pred tunelom z cesty I/11A na cestu I/11B s pokračovaním po I/11.
Autor TASR
Čadca 19. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie v sobotu (20. 6.) predpoludním na niekoľko hodín tunel Horelica na diaľnici D3. Dôvodom je údržba v okolí tunela. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Tunel bude uzavretý od 8.00 h približne do poludnia. „Počas uzávery sa zameriame napríklad na údržbu prvkov, ktoré pomáhajú odvádzať vodu z vozovky a mostov,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Doprava bude presmerovaná v smere z Čadce do Žiliny pred tunelom z cesty I/11A na cestu I/11B s pokračovaním po I/11. Z diaľnice D3 bude zjazd možný v križovatke Podzávoz, smer Čadca na cestu III/2041 s pokračovaním na cestu III/2016 s následným napojením sa na cestu I/11.
V smere zo Žiliny do Čadce bude doprava odklonená z I/11A do obce Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po ceste I/11B.
Tunel bude uzavretý od 8.00 h približne do poludnia. „Počas uzávery sa zameriame napríklad na údržbu prvkov, ktoré pomáhajú odvádzať vodu z vozovky a mostov,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Doprava bude presmerovaná v smere z Čadce do Žiliny pred tunelom z cesty I/11A na cestu I/11B s pokračovaním po I/11. Z diaľnice D3 bude zjazd možný v križovatke Podzávoz, smer Čadca na cestu III/2041 s pokračovaním na cestu III/2016 s následným napojením sa na cestu I/11.
V smere zo Žiliny do Čadce bude doprava odklonená z I/11A do obce Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po ceste I/11B.