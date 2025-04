NDS spúšťa cez víkend ďalšiu fázu výstavby protihlukovej steny Lamač

Bratislava 11. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spúšťa ďalšiu fázu výstavby protihlukovej steny Lamač. Tá zníži negatívne dosahy dopravy na komfort obyvateľov bratislavských mestských častí Lamač a Dúbravka. Práce začnú v sobotu (12. 4.) v ranných hodinách. NDS apeluje na motoristov, aby jazdili zodpovedne, rešpektovali dopravné značenie a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.



„Už túto sobotu začína ďalšia, technicky najkomplikovanejšia fáza výstavby protihlukovej steny. Aktuálne sú už pripravené prefabrikáty, ktoré budú slúžiť ako telo protihlukovej steny. Pred ich inštaláciou však musia prebehnúť prípravné práce,“ priblížila diaľničná spoločnosť.



Práce budú realizovať na krajniciach medzi mostom nad cestou II/505 po križovatku Lamač a súbežne medzi križovatkou Dúbravka a tunelom Sitina. Medzi tunelom Sitina po križovatku Lamač si podľa NDS práce vyžiadajú zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť motoristov. V sobotu budú prebiehať práce v smere na Českú republiku. V nedeľu (13. 4.) zase v opačnom smere. S víkendovými prácami budú spojené aj lokálne obmedzenia dopravy.



„Po dokončení dopravného značenia sa rozbehnú prípravné práce na vonkajších krajniciach diaľnice. V rámci prípravy podložia pre budúcu protihlukovú stenu tak prebehne rozšírenie a spevnenie krajníc, kompletná výmena verejného osvetlenia za nové úspornejšie a efektívnejšie LED svietidlá, výmena informačného systému diaľnice a ďalšej technológie,“ vysvetlila spoločnosť.



Prípravné práce budú podľa NDS prebiehať v tesnom kontakte so živou dopravou, v záujme bezpečnosti sa tak zmení aj režim dopravy. „Na daných úsekoch sa zachová počet pruhov, no dôjde k ich zúženiu a zníži sa aj maximálna povolená rýchlosť,“ podotkli diaľničiari. Doplnili, že práce na podloží budú prebiehať do konca roka.



NDS žiada vodičov o maximálnu pozornosť na lamačskej časti diaľnice D2. Vyzýva ich na dodržiavanie dopravného značenia i maximálne povolenej rýchlosti a pravidiel cestnej premávky.