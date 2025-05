NDS spúšťa opravu D1 v úseku Štrba - Mengusovce

Štrba 2. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spúšťa opravu vozovky diaľnice D1 pri Štrbe. Ide zhruba o štvorkilometrový úsek medzi križovatkami Mengusovce a Štrba v km 314,400 - 310,600. NDS informovala, že novú vozovku dostane ľavá strana úseku, teda v smere na Štrbu, a to vrátane krajnice a križovatkovej vetvy Štrba.



„Oprava vozovky prinesie komfortnejšiu a bezpečnejšiu jazdu pre motoristov,“ uviedla NDS s tým, že práce na vozovke začnú v pondelok 5. mája a potrvajú približne tri týždne. Počas opravy bude doprava presmerovaná do voľného jazdného pásu v režime jeden plus jeden.



Počas jari sa chystajú opravy aj na ďalších častiach D1 pod Tatrami. „V najbližších týždňoch sa plánujeme pustiť aj do opravy vozovky medzi križovatkami Štrba a Važec, niekoľkokilometrového ťahu za Liptovským Mikulášom a opravíme aj osemkilometrový úsek pri Štrbe, vrátane odpočívadla,“ doplnil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.