NDS ukáže tunel Višňové, pripravila prehliadky i ďalší program
Autor TASR
Višňové 20. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v nedeľu (21. 12.) predstaví tunel Višňové verejnosti. Pre návštevníkov Dňa otvoreného tunela pripravila okrem komentovaných prehliadok i kultúrny program. Diaľničiari pre zaistenie bezpečnosti apelujú na verejnosť, aby rešpektovala bezpečnostné pravidlá podujatia. TASR o tom v sobotu informovala mediálna komunikácia NDS.
„Tunel Višňové bude sprístupnený pre verejnosť prostredníctvom organizovaných prehliadok s odborným výkladom. Nebude však sprístupnený celý tunel. Rovnako nebude možné sa ním previezť na bicykli, korčuliach či iným dopravným prostriedkom,“ konkretizovala NDS.
Deň otvoreného tunela je podľa nej určený aj rodinám s deťmi, z bezpečnostného hľadiska nie je možné na relatívne úzkom priestore umožniť pohyb cyklistom.
„Bohatý program, vystúpenia, súťaže a ďalšie sprievodné aktivity sa uskutočnia pred tunelom, v tuneli nebudú umiestnené žiadne vianočné stánky, ako sa šíri prostredníctvom falošného videa sociálnymi sieťami,“ doplnila NDS.
Oficiálny program vrátane inštrukcií návštevníci nájdu na webe visnovebude.sk.
Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť v pondelok 22. decembra. Úsek má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom.
Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť v pondelok 22. decembra. Úsek má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom.