Diaľničiari ukončili na Liptove práce na ďalších troch mostoch
Autor TASR
Ivachnová 20. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na ďalších troch mostoch na Liptove. Práce na moste Jánošíkova studnička, na moste nad poľnou cestou a na moste cez Beliansky potok sa sústredili najmä na výmenu zvodidiel. V súčasnosti sú už ukončené práce dokopy na šiestich mostoch, v roku 2026 však diaľničiarov čakajú práce na ďalších šiestich mostoch v tejto lokalite. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
NDS rozbehla na jar stavebnú akciu na viacerých mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec. Na troch mostoch sú už práce ukončené od júna a na ďalších troch mostoch sa tiež úspešne ukončili. „Práce na šiestich liptovských mostoch sú už ukončené, takže sme už v polovici celej akcie,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Stavebná akcia na Liptove sa začala na jar, kde najprv prebiehali práce na moste Hybica, medzi križovatkami Liptovský Hrádok - Hybe, na obnove protikoróznej ochrany zábradlia na vonkajšej rímse. Ďalším v poradí bol o pár kilometrov ďalej most nad potokom, medzi križovatkami Hybe - Východná, kde prebiehala výmena zvodidiel.
„Výmena zvodidiel na diaľničných mostoch je nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochrany života vodičov v prípade dopravnej nehody,“ dodali z NDS.
