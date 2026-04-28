NDS ukončila opravu cesty pred Perešom v Košiciach
Nový asfaltový koberec má pribudnúť na ďalšom zhruba dvojkilometrovom úseku ľavého jazdného pásu cesty I/16.
Autor TASR
Košice 28. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila opravu cesty prvej triedy medzi Košicami a mestskou časťou Pereš v smere na Rožňavu s takmer týždňovým predstihom. Počas najbližších dní budú diaľničiari presúvať dočasné dopravné značenie a stroje. Od štvrtkového skorého rána (30. 4.) totiž plánujú začať s opravou nadväzujúceho úseku medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy. TASR o tom informovala NDS.
Nový asfaltový koberec má pribudnúť na ďalšom zhruba dvojkilometrovom úseku ľavého jazdného pásu cesty I/16. Práce budú spočívať vo výmene asfaltového koberca - odfrézujú pôvodný povrch a položia nové asfaltové vrstvy.
Veľkoplošná oprava sa bude týkať celej šírky vozovky vrátane krajnice. Doprava bude preto vedená vždy v tom jazdnom pruhu, kde sa aktuálne nebude pracovať. NDS avizuje, že práce budú realizovať aj v noci, aby sa skrátili dopravné obmedzenie na minimum. Celkovo by mali trvať menej než tri týždne.
„V Košiciach tak začíname už druhú vlnu opravy vozoviek. Postupná nadväzujúca oprava ciest v tom-ktorom regióne sa nám v praxi osvedčila. Vieme tak lepšie nastaviť plánovanie a logistiku opravy a pri priaznivom počasí aj skrátiť trvanie prác. Efektivita je pritom obzvlášť dôležitá na ťahoch vo veľkých mestách, kde sú dopravné intenzity vyššie,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
