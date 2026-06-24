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NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
Výmena zvodidiel je súčasťou dlhodobej starostlivosti diaľničiarov o mosty na úseku Ivachnová - Važec.
Autor TASR
Bratislava/Liptovský Mikuláš 24. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na viacerých mostoch na diaľnici D1 v regióne Liptova. Výmena zvodidiel je súčasťou dlhodobej starostlivosti diaľničiarov o mosty na úseku Ivachnová - Važec, kde postupne obnovujú bezpečnostné prvky a ďalšie súčasti mostných konštrukcií. TASR o tom v stredu informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
Diaľničiari v uplynulých týždňoch vymenili zvodidlá na moste Východná medzi križovatkami Hybe - Východná, ako aj na mostoch cez rieku Belá a nad potokom Dovalovec medzi križovatkami Liptovský Hrádok - Hybe. Na moste nad potokom Dovalovec zároveň obnovili aj mostné závery.
„Na Liptove pokračujeme v systematickom zvyšovaní bezpečnosti a kvality diaľničnej infraštruktúry. Nové zvodidlá lepšie chránia vodičov a posádky vozidiel, zároveň pomáhajú znižovať následky prípadných kolízií. Vďaka týmto prácam budú mosty spoľahlivo slúžiť motoristom aj v ďalších rokoch,“ doplnil prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Diaľničiari v uplynulých týždňoch vymenili zvodidlá na moste Východná medzi križovatkami Hybe - Východná, ako aj na mostoch cez rieku Belá a nad potokom Dovalovec medzi križovatkami Liptovský Hrádok - Hybe. Na moste nad potokom Dovalovec zároveň obnovili aj mostné závery.
„Na Liptove pokračujeme v systematickom zvyšovaní bezpečnosti a kvality diaľničnej infraštruktúry. Nové zvodidlá lepšie chránia vodičov a posádky vozidiel, zároveň pomáhajú znižovať následky prípadných kolízií. Vďaka týmto prácam budú mosty spoľahlivo slúžiť motoristom aj v ďalších rokoch,“ doplnil prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.