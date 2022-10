NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru R1 pri Hronskej Breznici

Hronská Breznica 17. októbra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1 pri Hronskej Breznici v okrese Zvolen. Obmedzenie potrvá od utorka (18. 10.) od 7.00 h do piatka (21. 10.) do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Čiastočná uzávera sa bude týkať ľavého jazdného pásu na kilometer dlhom úseku, dôvodom je oprava vozovky pomalého jazdného pruhu a krajnice. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.



"NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," dodala Žgravčáková.