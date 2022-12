Od piatka bude čiastočná uzávera diaľnice D2 na Moste Lanfranconi

Bratislava 8. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D2 na Moste Lanfranconi v pravom jazdnom páse v smere do bratislavskej Petržalky. Obmedzenie potrvá od piatka (9. 12.) od 22.00 h do sobotňajšej (10. 12.) polnoci. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



"Dôvodom je pokračovanie opravy mostného záveru," priblížila s tým, že doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. "Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim," zdôraznila Žgravčáková.



Doplnila, že najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.