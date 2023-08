VODIČI, POZOR: Diaľnicu D1 pri Východnej čaká čiastočná uzávera

Východná 4. augusta (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 pri Východnej od pondelka 7. augusta do utorka 22. augusta. Dôvodom je odfrézovanie pôvodnej vozovky a položenie nových asfaltových vrstiev. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Doplnila, že práce sa zrealizujú v dvoch etapách. "Pri prvej sa zrealizuje celý ľavý jazdný pruh a stredný jazdný pruh v mieste trojpruhu. Pri druhej etape sa zrealizuje stúpací pruh v mieste trojpruhu a pomalý jazdný pruh," uviedla.



Doprava bude presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu podľa postupu prác. "NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne," dodala Žgravčáková.