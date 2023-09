VODIČI, ZBYSTRITE: Na diaľnici D1 na Spiši bude čiastočná uzávera

Spišské Podhradie 11. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru na diaľnici D1 na Spiši. Bude sa týkať ľavého jazdného pásu v kilometri 360,909 až 359,580 vrátane vetvy križovatky Spišské Podhradie. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, s obmedzením treba podľa nej rátať v celej šírke vozovky vrátane krajnice. Uzávera potrvá od utorka 12. septembra od 8. hodiny do 20. septembra do 16. hodiny.



Dôvodom obmedzenia je odfrézovanie pôvodnej vozovky a pokladanie nových asfaltových vrstiev. "Doprava bude presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu podľa postupu prác," uviedla hovorkyňa.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami. V súvislosti s bezpečnosťou vodičov i pracovníkov v teréne treba podľa Žgravčákovej najmä rešpektovať rýchlostné limity. "Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," uzavrela.