VODIČI, POZOR: Upozorňujú na uzáveru tunelov Svrčinovec a Poľana na D3

Čadca 30. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na mimoriadnu víkendovú uzáveru úseku diaľnice D3 vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana z dôvodu servisu technológií tunela.



Podľa hovorkyne spoločnosti Evy Žgravčákovej bude úsek D3 uzavretý od 19.00 h v piatok (1. 12.) do 7.00 h v sobotu (2. 12.) a od 19.00 h v sobotu (2. 12.) do 7.00 h v nedeľu (3. 12.). "Doprava bude presmerovaná z Čadce v smere do Poľska po ceste I/ 11 v smere Český Tešín cez obec Svrčinovec, Zátky. V smere Poľsko - Svrčinovec bude presmerovaná na cestu I/12 s obmedzením do 7,5 tony," dodala.