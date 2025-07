NDS upozorňuje na nočné uzávery tunela Bôrik na diaľnici pod Tatrami

Poprad 14. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje, že tento týždeň prebehne séria nočných uzáver tunela Bôrik na diaľnici pod Tatrami. Dôvodom je servis tunela. Vyžiada si to aj dočasnú zmenu dopravy na úseku D1 v úseku Mengusovce - Poprad. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.



Diaľničiari budú od pondelka do piatka 18. júla vykonávať údržbu tunela Bôrik. Servis sa týka oboch tunelových rúr a bude prebiehať v nočných hodinách od 20.00 h, vždy s obnovením premávky v ranných hodinách. Údržba bude spočívať napríklad v čistení tunela, uskutočnia sa odborné prehliadky elektroinštalácií, servis technologických zariadení a opravy vozoviek vrátane zdrsňovania a náterov.



„Väčšina servisných prác bude prebiehať v nočných hodinách. Nastavili sme to tak, aby sme motoristickú verejnosť v čo najmenšej miere obmedzili a v čase najnižších dopravných intenzít,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.



Počas uzáver bude doprava v oboch smeroch presmerovaná po obchádzkovej trase od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 odklonom cez mesto Svit.