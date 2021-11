NDS upozorňuje na obmedzenia na D1 v úseku Trnava - Horná Streda

Trnava 16. novembra (TASR) - V rámci projektu modernizácie diaľnice D1 Trnava - Horná Streda Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristickú verejnosť na obmedzenia a obojsmernú úplnú uzáveru D1 v tomto úseku. Dôvodom je modernizácia informačného systému diaľnice a portálových konštrukcií. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Obmedzenie sa týka termínu od 19. novembra do 19. decembra, kedy budú práce vykonávané vždy len v noci v piatky, soboty a nedele od 23.00 do 6.00 h. Zároveň bude od nedele (21. 11.) od 23.00 h do pondelka (22. 11.) do 4.00 h, a tiež v nedeľu (28. 11.) od 23.00 h do pondelka (29. 11.) do 4.00 h obmedzený ľavý jazdný pás v úseku Horná Streda – Piešťany.



Doprava do 10,5 t v smere od Piešťan bude vedená po obchádzkovej trase po ceste II/499, I/61, I/51 obchvat Trnavy s pokračovaním na R1 po križovatku D1xR1 Trnava, to isté platí aj v opačnom smere. Obchádzka v smere od Hlohovca pre všetku dopravu bude po ceste II/513, s pokračovaním na I/61, I/51 a po R1 až po križovatku D1xR1 Trnava.



To isté platí aj v opačnom smere. Obchádzka v smere od Hornej Stredy bude vedená po ceste I/61 a II/499. Nákladná doprava nad 10,5 t bude vedená obchádzkou po ceste II/499 do Vrbového, odtiaľ po ceste II/502 do Dechtíc a po II/560 do Trnavy, s pokračovaním na I/51 a R1 až po diaľničnú križovatku Trnava, aj v opačnom smere.