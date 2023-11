NDS upozorňuje na obmedzenie na bratislavskom Prístavnom moste

Bratislava 23. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na obmedzenie na diaľnici D1 v úseku Prístavného mosta v Bratislave. Na budúci víkend bude uzavretý ľavý jazdný pás v smere do Petržalky medzi križovatkami Bratislava-Prievoz a Bratislava-Petržalka. Dôvodom je výmena mostného záveru. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková.



Obmedzenie potrvá od piatka 1. decembra od 22.00 h do nedele 3. decembra do 22.00 h. Vodiči môžu v smere do Petržalky využiť dve obchádzkové trasy. Z D1 môžu zísť výjazdom Bajkalská/Komárno po Prístavnej ulici cez most Apollo na cestu I/2 alebo výjazdom Bajkalská/Komárno po R7 a D4 smer Viedeň a potom po D2 smer Bratislava.