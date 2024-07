NDS upozorňuje na práce na D1 pred Sencom

Bratislava 4. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov počas najbližších dní na možné dopravné obmedzenia súvisiace s pokladaním nového asfaltu na diaľnici D1 pred Sencom v smere do Bratislavy a na hraničnom priechode D4 Jarovce. TASR o tom informovali z odboru marketingu a komunikácie NDS.



Práce sa týkajú vozovky diaľnice D1 na úseku Senec - Trnava v ľavom jazdnom páse v smere do Bratislavy na približne 35. kilometri. Ide o takmer polkilometrový úsek. Rekonštrukciu tohto úseku by mali ukončiť v nedeľu (7. 7.) popoludní.



Nový asfaltový povrch položia aj na diaľnici D4 na hraničnom priechode Jarovce - križovatka Jarovce v smere do Bratislavy na približne prvom kilometri v oboch jazdných pásoch. "Počas obidvoch opráv bude odfrézovaná pôvodná vozovka a následne položená nová asfaltová vrstva," dodali z NDS.



Práce pri Jarovciach sa budú vykonávať etapovito. Ich začiatok je plánovaný na pondelok (8. 7.) ráno, skončiť by mali v piatok (12. 7.) hodinu pred polnocou. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch.