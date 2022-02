NDS upozorňuje na problémy na ceste v lokalite Zelený dvor

Košice 5. februára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce riešiť problémovú cestu v lokalite Zelený dvor v Košiciach. Na štvorpruhovú komunikáciu I/20, ktorá slúži ako diaľničný privádzač, mnohokrát vstupujú chodci, a to aj napriek osadenému oploteniu, čo má tragické následky. Upozornil na to generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko s tým, že pravidelne dochádza tiež k poškodzovaniu oplotenia vandalmi.



„Začiatkom tohto roku sme zaznamenali na tejto ceste už prvý smrteľný úraz a o týždeň na to sa stala ďalšia kolízia, našťastie nie s tragickými následkami. Nastal čas, aby sme sa v tejto oblasti, kde roky dochádza k nepríjemným úrazom a nehodám, začali problémom vážne zaoberať. Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste a preto spoločne s ostatnými subjektmi začíname tento problém aktívne riešiť,“ zdôraznil Jacko.



Nedávno sa v tejto súvislosti konalo aj stretnutie NDS so všetkými zainteresovanými stranami, najmä zástupcami dotknutých samospráv a polície.



NDS bude podľa riaditeľa v tomto smere potrebovať aj pomoc Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. „Verím, že aj vďaka nemu sa podarí túto tému ťahať správnym smerom. Utvoríme aj pracovnú skupinu, v rámci ktorej budeme taktiež aktívne hľadať riešenia,“ doplnil Jacko. Cieľom je zamedziť ďalším kolíziám a tragickým nehodám na tejto frekventovanej ceste.