NDS upozorňuje na stavebné práce na D2 na estakáde Sekule

Sekule 17. marca (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristickú verejnosť na stavebné práce na D2 na estakáde Sekule. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



K obmedzeniu má dôjsť od 21. marca od 9.00 h a malo by trvať do 23. marca do 9.00 h. "Obmedzenie bude na estakáde Sekule v kilometri 9,500 ľavého jazdného pásu v smere do Česka. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu popri pracovisku," uviedla Žgravčáková.