NDS upozorňuje na úplnú uzáveru tunela Horelica počas víkendu

Bratislava 28. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na úplnú uzáveru cesty prvej triedy I/11A v úseku km 4,300 - 5,200, vrátane tunela Horelica. Dôvodom je pravidelný servis technológií a stavby tunela. Obmedzenie platí od soboty rána do nedele (29. 8.) do 22.00 h. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Doprava bude podľa slov NDS presmerovaná v smere do Žiliny pred tunelom z cesty I/11A na I/11B (tzv. malý obchvat Čadce), s pokračovaním po I/11, resp. III/2017 až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou.



V smere do Čadce bude doprava odklonená z I/11A na miestnu komunikáciu v Oščadnici, po III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B sa vráti na I/11A.