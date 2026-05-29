Ďiaľničiari upravia úsek D1 na Liptove
Autor TASR
Ružomberok 29. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upraví vozovku diaľničného úseku D1 pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš. Práce na príprave uzávery začnú v pondelok 1. júna, samotné práce začnú v utorok 2. júna v skorých ranných hodinách a v prípade priaznivého počasia potrvajú necelé dva týždne. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Diaľničiari upravia vozovku celej šírky pravej strany D1 pred mostom ponad železničnú trať v smere od Ružomberka až po odpočívadlo Čemice, neďaleko križovatky Liptovský Mikuláš. Na vyše dvojkilometrovom ťahu celej šírky diaľnice v pravom jazdnom páse sa položí špeciálny mikrokoberec, vďaka ktorému bude vozovka bezpečnejšia.
„Vďaka úprave povrchu vozovky získajú motoristi bezpečnejší úsek na liptovskej D1. Vozovka sa zdrsní, čo pomôže doprave najmä v zimných mesiacoch. Práce sme navrhli tak, aby sme čo najmenej zasahovali do živej premávky, takže doprava bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu - diaľnica teda nebude uzatvorená úplne,“ spresnil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
