NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Martin 28. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa pustila do úpravy pravého jazdného pásu diaľnice D1 pri Martine. Úprava povrchu vozovky zaistí zvýšenie bezpečnosti premávky na zhruba sedemkilometrovom úseku diaľnice. TASR o tom vo štvrtok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.

Diaľničiari upravujú povrch diaľnice na celej šírke pravej strany úseku D1 Dubná Skala - Turany. V lokalitách Lipovec (km 214,700 - 215,500) a Sučany (km 220,950 - 221,500) vykonávajú aj lokálne opravy vozovky. „Na úseku pred Turanmi až po samotnú križovatku Turany sa upravuje vozovka špeciálnym emulzným mikrokobercom,“ priblížila NDS.

Doplnila, že práce potrvajú približne jeden mesiac. „Doprava bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu, podľa priebehu prác. Apelujeme na motoristov, aby počas prebiehajúcich prác zvýšili opatrnosť pri prejazde úsekom a rešpektovali zníženú rýchlosť,“ dodali diaľničiari.
