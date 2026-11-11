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NDS: Úsekom D1 Hubová - Ivachnová prešlo pol milióna vozidiel
Diaľničiari spresnili, že už počas prvých týždňov obchvat Ružomberka odbremenil mesto o takmer 60.000 nákladných vozidiel.
Autor TASR
Ružomberok 11. novembra (TASR) - Nový diaľničný úsek D1 Hubová - Ivachnová využilo za viac ako mesiac od jeho otvorenia približne pol milióna osobných a nákladných vozidiel. Napriek odovzdaniu úseku motoristom pokračujú práce na obnove využívaných komunikácií a zhotoviteľ detailne monitoruje zosuvné územie za východným portálom tunela. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Diaľničiari spresnili, že už počas prvých týždňov obchvat Ružomberka odbremenil mesto o takmer 60.000 nákladných vozidiel. V priemere tak nákladná doprava v meste klesla o viac ako polovicu.
„Napriek tomu, že nový úsek už plnohodnotne slúži motoristom, práce spojené s obchvatom Ružomberka pokračujú,“ vyhlásil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček. Aktuálne sa mení kryt vozoviek komunikácií, ktoré boli vyťažené staveniskovou dopravou či nadmerne využívané tranzitnou dopravou v súvislosti s výstavbou úseku. Doteraz sa podarilo obnoviť Čutkovskú ulicu v Černovej, opravy prebiehajú aj na vybraných komunikáciách v Ružomberku či Liskovej.
Naďalej sa pozornosť venuje aj zosuvnému územiu pod hradom Likava. „Aj v tejto chvíli NDS a zhotoviteľ monitorujú svah, aby overili, že riešenia navrhnuté a zrealizované zhotoviteľom fungujú bez akýchkoľvek problémov. Práve jesenné a zimné počasie bude najväčšou skúškou opatrení,“ podotkli z mediálnej komunikácie NDS.
Diaľničiari spresnili, že už počas prvých týždňov obchvat Ružomberka odbremenil mesto o takmer 60.000 nákladných vozidiel. V priemere tak nákladná doprava v meste klesla o viac ako polovicu.
„Napriek tomu, že nový úsek už plnohodnotne slúži motoristom, práce spojené s obchvatom Ružomberka pokračujú,“ vyhlásil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček. Aktuálne sa mení kryt vozoviek komunikácií, ktoré boli vyťažené staveniskovou dopravou či nadmerne využívané tranzitnou dopravou v súvislosti s výstavbou úseku. Doteraz sa podarilo obnoviť Čutkovskú ulicu v Černovej, opravy prebiehajú aj na vybraných komunikáciách v Ružomberku či Liskovej.
Naďalej sa pozornosť venuje aj zosuvnému územiu pod hradom Likava. „Aj v tejto chvíli NDS a zhotoviteľ monitorujú svah, aby overili, že riešenia navrhnuté a zrealizované zhotoviteľom fungujú bez akýchkoľvek problémov. Práve jesenné a zimné počasie bude najväčšou skúškou opatrení,“ podotkli z mediálnej komunikácie NDS.