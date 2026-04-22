< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Tunel Horelica bude cez víkend úplne uzavretý
Úsek diaľnice D3 od tunela Horelica po križovatku Podzávoz bude úplne uzavretý od piatka (24. 4.) od 20.00 h do nedeľného (26. 4.) večera.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Čadca 22. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie počas najbližšieho víkendu tunel Horelica na diaľnici D3. Dôvodom je pravidelná jarná údržba. TASR o tom informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
Úsek diaľnice D3 od tunela Horelica po križovatku Podzávoz bude úplne uzavretý od piatka (24. 4.) od 20.00 h do nedeľného (26. 4.) večera. V smere zo Žiliny do Čadce bude doprava odklonená z I/11A na III/2013 v obci Oščadnica, po miestnej komunikácii do Čadce.
V opačnom smere bude premávka presmerovaná pred tunelom z cesty I/11A na cestu I/11B s pokračovaním po I/11 až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou. Z diaľnice D3 bude zjazd možný v križovatke Podzávoz v smere na Čadcu na cestu III/2041 a III/2016 s následným napojením sa na cestu I/11.
„Vyzývame motoristov, aby venovali pozornosť dopravnému značeniu označujúcemu obchádzku, uzatvorený úsek aj dopravné značenie súvisiace s budovaním druhého profilu diaľnice D3 v okolí tunela Horelica. Veľmi často uzávery komplikujú práve vodiči, ktorí jazdia po pamäti a nevšimnú si, že tunel je uzavretý. V krajnom prípade to môže viesť až k ohrozeniu pracovníkov,“ uviedli diaľničiari.
