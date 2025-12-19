Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
NDS uzavrie úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Dopravu počas uzávery v smere Bratislava - Žilina z diaľnice D1 odklonia na diaľnicu D3 v križovatke Žilina.

Autor TASR
Žilina 19. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od sobotného rána (20. 12.) do pondelňajšej noci (22. 12.) mimoriadne uzavrie starší úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka vrátane tunelov Žilina a Ovčiarsko. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS. Úsek uzavrú z dôvodu prípravy diaľnice a bezpečného napojenia nového úseku D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou.

„Počas uzávery sa vykonajú práce na osadení a následnej demontáži dočasného dopravného značenia,“ uviedli z NDS.

Dopravu počas uzávery v smere Bratislava - Žilina z diaľnice D1 odklonia na diaľnicu D3 v križovatke Žilina. V smere Žilina - Bratislava bude doprava odklonená z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke uzol Žilina a uzavretím prístupu z tejto križovatky do tunela Ovčiarsko. Všetka doprava v smere Žilina - Bratislava bude presmerovaná na cestu I/64.
.

