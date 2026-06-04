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NDS v Košiciach po križovatke Alejová opraví úsek pri Južnom nábreží

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Obnova zvýši pohodlie motoristov, ale predovšetkým prispeje k vyššej bezpečnosti úseku.

Autor TASR
Košice 4. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila opravu košickej križovatky Alejová. Opravné mechanizmy sa plynule presúvajú na ďalší úsek cesty I/16 v Košiciach. NDS informovala, že komplexnou veľkoplošnou opravou vozovky prejde takmer dvojkilometrový úsek cesty pri Južnom nábreží v smere do centra mesta, resp. na Prešov a na Michalovce. Práce sa začnú v utorok 9. júna.

Nový povrch dostane celá šírka cesty vrátane krajnice. V prípade vhodného počasia oprava potrvá zhruba tri týždne. Počas opravy sa odfrézuje pôvodná vozovka a položia sa nové asfaltové vrstvy. Práce budú prebiehať postupne po etapách v jednotlivých jazdných pruhoch. Premávka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

„Obnovou povrchu cesty pri Južnom nábreží až po križovatku Košice - Prešovská/Sečovská pokračujeme v našej vlne opráv v košickom regióne. Od začiatku jari sme už stihli opraviť križovatku Alejová so všetkými vetvami, viac než štyri kilometre cesty I/16 medzi Košicami a Poľovom v smere na Rožňavu a tiež časť tej istej cesty pri Poľove v smere na Košice,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Obnova zvýši pohodlie motoristov, ale predovšetkým prispeje k vyššej bezpečnosti úseku.
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