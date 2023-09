VODIČI, POZOR: V noci z piatka na sobotu uzavrú Prístavný most

Bratislava 22. septembra (TASR) - Diaľnicu D1 na Prístavnom moste v Bratislave od piatka 23.00 h do soboty (23. 9.) do 5.00 h úplne uzavrú. Dôvodom sú geodetické merania. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"Doprava bude vedená cez obchádzkovú trasu po D1 výjazd Bajkalská/Komárno, smer Prístavná, Most Apollo, cesta I/2 a v opačnom smere. Alternatívna trasa obchádzky povedie po R7, D4 smer Viedeň a D2 smer Bratislava a v opačnom smere," vysvetlila hovorkyňa.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Prosí aj o obozretnosť a ohľaduplnosť voči svojim pracovníkom v teréne. "Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," dodala hovorkyňa.