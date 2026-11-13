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NDS v sobotu opraví vozovku na krátkom úseku pri tuneli Horelica
Diaľničiari apelujú na motoristov, aby sledovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť. Doprava v opačnom smere bude vedená popri pracovisku, dodala NDS.
Autor TASR
Čadca 13. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravuje v sobotu 14. novembra opravu vozovky a nábehových častí pri mostných záveroch na krátkom úseku cesty I/11A za tunelom Horelica pri Čadci. Ako informoval odbor mediálnej komunikácie NDS, práce začnú o 8.00 h a skončia vo večerných hodinách.
„Počas soboty bude doprava presmerovaná v smere zo Žiliny do Čadce z I/11A do obce Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B na cestu I/11A,“ uviedli diaľničiari.
Zároveň apelujú na motoristov, aby sledovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť. „Doprava v opačnom smere bude vedená popri pracovisku,“ dodala NDS.
„Počas soboty bude doprava presmerovaná v smere zo Žiliny do Čadce z I/11A do obce Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B na cestu I/11A,“ uviedli diaľničiari.
Zároveň apelujú na motoristov, aby sledovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť. „Doprava v opačnom smere bude vedená popri pracovisku,“ dodala NDS.