< sekcia Regióny
Vozovku pri Drietome opravili
Úsek dostal nový asfaltový koberec na celej šírke cesty.
Autor TASR
Drietoma 19. septembra (TASR) - Vozovka pri obci Drietoma v okrese Trenčín je opravená. Premávka je už bez plánovaných obmedzení. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„NDS dokončila opravu vozovky úseku cesty I/9 za štátnou hranicou s Českou republikou pri Drietome,“ uviedli. Práce sa podľa nich podarilo ukončiť o týždeň skôr, než bolo naplánované. „Úsek dostal nový asfaltový koberec na celej šírke cesty,“ doplnili.
Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa podotkol, že každý jeden opravený kilometer diaľničiarov posúva bližšie k cieľu - zvýšiť bezpečnosť, ale i komfort motoristov, ktorí využívajú cesty v ich správe.
„NDS dokončila opravu vozovky úseku cesty I/9 za štátnou hranicou s Českou republikou pri Drietome,“ uviedli. Práce sa podľa nich podarilo ukončiť o týždeň skôr, než bolo naplánované. „Úsek dostal nový asfaltový koberec na celej šírke cesty,“ doplnili.
Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa podotkol, že každý jeden opravený kilometer diaľničiarov posúva bližšie k cieľu - zvýšiť bezpečnosť, ale i komfort motoristov, ktorí využívajú cesty v ich správe.