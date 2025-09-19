Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vozovku pri Drietome opravili

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Úsek dostal nový asfaltový koberec na celej šírke cesty.

Autor TASR
Drietoma 19. septembra (TASR) - Vozovka pri obci Drietoma v okrese Trenčín je opravená. Premávka je už bez plánovaných obmedzení. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

„NDS dokončila opravu vozovky úseku cesty I/9 za štátnou hranicou s Českou republikou pri Drietome,“ uviedli. Práce sa podľa nich podarilo ukončiť o týždeň skôr, než bolo naplánované. „Úsek dostal nový asfaltový koberec na celej šírke cesty,“ doplnili.

Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa podotkol, že každý jeden opravený kilometer diaľničiarov posúva bližšie k cieľu - zvýšiť bezpečnosť, ale i komfort motoristov, ktorí využívajú cesty v ich správe.
