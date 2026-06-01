NDS vylepšila povrch vozovky na šiestich kilometroch prešovskej D1
Využila na to špeciálny emulzný mikrokoberec.
Autor TASR
Prešov 1. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upravila povrch vozovky diaľnice D1 pri Prešove na viacerých ťahoch. Využila na to špeciálny emulzný mikrokoberec, ktorý predlžuje životnosť vozovky a zároveň zvyšuje jej drsnosť. Vďaka tomu je upravená vozovka významne bezpečnejšia pre motoristov. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia NDS.
Diaľničiari konkrétne vylepšili povrch diaľnice medzi Lemešanmi a Novou Polhorou, medzi križovatkou Nová Polhora až po most ponad rieku Torysa, taktiež pred križovatkou Lemešany v smere na Prešov a aj ťah pár kilometrov za križovatkou Lemešany v smere na Prešov.
„Ak to spočítame, len v prešovskom regióne hovoríme o skoro šiestich kilometroch vylepšených vozoviek na ťahu D1. Rovnako sme sa pustili do opravy ciest v našej správe aj v Košickom kraji. Držíme sa pravidla, že čím starostlivejšie pristupujeme k priebežnej údržbe ciest v našej správe, tým neskôr budeme musieť pristúpiť k veľkým rekonštrukciám,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
