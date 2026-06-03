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NDS vymení mostné závery na vetve diaľničnej križovatky Dolný Hričov

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Ilustračná fotka. Foto: TASR

Opravy mosta v križovatke Dolný Hričov na diaľnici D3 si vyžiadajú aj úpravu dopravného režimu.

Autor TASR
Dolný Hričov 3. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pristupuje k výmene mostných záverov na moste, ktorý je súčasťou diaľničnej križovatky Dolný Hričov na diaľnici D3. Ako informoval odbor mediálnej komunikácie NDS, oprava predĺži životnosť lokálne významného mostu a prejazd po ňom bude tichší a bezpečnejší.

„Mostné objekty v našej správe sú pravidelne monitorované a kedykoľvek dôjde k zhoršeniu technického stavu, pristupujeme k opravám. Vďaka tomu sú všetky naše mosty prejazdné. Navyše, včasné opravy predlžujú životnosť mostov, teda aj náklady na opravy sú nižšie,“ podotkol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Opravy mosta v križovatke Dolný Hričov na diaľnici D3 si vyžiadajú aj úpravu dopravného režimu. „V prvej etape bude doprava obmedzená v ľavom jazdnom pruhu, vozidlá budú prechádzať pravým pruhom. Po dokončení prvej etapy sa práce presunú do pravého pruhu a doprava bude vedená ľavým pruhom,“ priblížili diaľničiari s tým, že práce budú prebiehať niekoľko týždňov
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