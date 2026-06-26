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NDS vymení mostný záver na ľavej strane mosta Lanfranconi v Bratislave
Spoločnosť vysvetlila, že mostné závery sú jedným z najnamáhanejších prvkov mostov, preto je neustála starostlivosť absolútnou nevyhnutnosťou.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vymení mostný záver na ľavej strane mosta Lanfranconi, ktorý je súčasťou bratislavskej diaľnice D2. Motoristi preto musia počítať s čiastočnými obmedzeniami na moste v smere od Petržalky k tunelu Sitina. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
„Obmedzenie počas výmeny mostného záveru sa začne v sobotu 27. júna v skorých ranných hodinách a potrvá približne dva mesiace. Pracovať sa bude na etapy, najskôr budú mať diaľničiari zriadené pracovisko v rýchlom jazdnom pruhu, potom v strednom a neskôr v pravom, odbočovacom jazdnom pruhu,“ priblížila NDS. Premávka bude podľa nej vždy vedená vo voľných pruhoch.
Spoločnosť vysvetlila, že mostné závery sú jedným z najnamáhanejších prvkov mostov, preto je neustála starostlivosť absolútnou nevyhnutnosťou. Oprava či výmena mostných záberov zvyšuje celkovú životnosť mosta, tvrdí.
Diaľničiari v tejto súvislosti apelujú na vodičov, aby mimoriadne pozorne sledovali aktuálne dopravné dianie na bratislavskej D2 a aby svoje vozidlá riadili obozretne, rešpektujúc dočasné dopravné značenie.
„Obmedzenie počas výmeny mostného záveru sa začne v sobotu 27. júna v skorých ranných hodinách a potrvá približne dva mesiace. Pracovať sa bude na etapy, najskôr budú mať diaľničiari zriadené pracovisko v rýchlom jazdnom pruhu, potom v strednom a neskôr v pravom, odbočovacom jazdnom pruhu,“ priblížila NDS. Premávka bude podľa nej vždy vedená vo voľných pruhoch.
Spoločnosť vysvetlila, že mostné závery sú jedným z najnamáhanejších prvkov mostov, preto je neustála starostlivosť absolútnou nevyhnutnosťou. Oprava či výmena mostných záberov zvyšuje celkovú životnosť mosta, tvrdí.
Diaľničiari v tejto súvislosti apelujú na vodičov, aby mimoriadne pozorne sledovali aktuálne dopravné dianie na bratislavskej D2 a aby svoje vozidlá riadili obozretne, rešpektujúc dočasné dopravné značenie.