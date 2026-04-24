NDS vymení zvodidlá na mostoch cez rieku Belá a potok Dovalovec
Na moste cez rieku Belá sa budú meniť zvodidlá na ľavom moste v smere na Liptovský Hrádok. Na moste nad potokom Dovalovec sa budú meniť zvodidlá na ľavom aj pravom moste.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 24. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vymení zvodidlá cez rieku Belá a nad potokom Dovalovec pri Liptovskom Hrádku. Ako TASR informovali z mediálnej komunikácie NDS, ide o mosty nachádzajúce sa medzi križovatkami Liptovský Hrádok - Hybe. Práce na mostoch začnú v pondelok 27. apríla a potrvajú mesiac a pol.
Na moste cez rieku Belá sa budú meniť zvodidlá na ľavom moste v smere na Liptovský Hrádok. Na moste nad potokom Dovalovec sa budú meniť zvodidlá na ľavom aj pravom moste. Spolu s výmenou zvodidiel sa na pravom moste cez potok Dovalovec budú meniť aj mostné závery. „Práce budú prebiehať v dvoch etapách. V prvej etape budú uzavreté rýchle jazdné pruhy a doprava bude vedená pomalými pruhmi. V druhej etape budú uzavreté pomalé jazdné pruhy a doprava bude presmerovaná do rýchlych jazdných pruhov,“ priblížili z mediálnej komunikácie NDS.
Výmena zvodidiel podľa diaľničiarov zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky, pretože zvodidlá lepšie zachytia a usmernia vozidlá pri nehode. Zároveň pomáhajú chrániť vodičov aj okolie cesty a znižujú následky kolízií.
„Na viacerých mostoch na Liptove v úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec sme výmenu zvodidiel odštartovali už minulý rok, pričom v tomto roku pokračujeme na zostávajúcich úsekoch. Minulý týždeň sme začali s mostom Východná,“ dodal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
