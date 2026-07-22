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NDS: Výstavbu úseku diaľnice D3 sprevádzajú environmentálne opatrenia
V rámci výstavby kysuckej D3 má NDS v pláne upraviť koryto toku rieky Kysuca v niekoľkých lokalitách, aby tak zmiernila vplyv výstavby na okolitú prírodu.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 22. júla (TASR) - Výstavbu 26 kilometrov novej diaľnice D3 v kysuckom regióne sprevádzajú aj environmentálne opatrenia, ktoré znížia vplyv výstavby na okolitú prírodu. Ako TASR informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), príkladom je revitalizácia mokradí, ktoré predstavujú jednu z najcennejších zložiek životného prostredia.
„Súčasťou každej stavby diaľnice sú aj opatrenia, ktoré vyvážia vplyv novej cesty na okolitú prírodu. Zamerané sú najmä na rôzne objekty umožňujúce pohyb zvierat, ako sú ekodukty, žľaby či biokoridory, ale aj na udržiavanie vlahy. Na to slúžia napríklad mokrade či retenčné nádrže, ktoré sú súčasťou niekoľkých diaľničných stavieb na Slovensku,“ vymenoval člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
V rámci výstavby kysuckej D3 má NDS v pláne upraviť koryto toku rieky Kysuca v niekoľkých lokalitách, aby tak zmiernila vplyv výstavby na okolitú prírodu. Pri Oščadnici chcú diaľničiari vytvoriť novú mokraď pre rozmnožovanie obojživelníkov.
Súčasťou výstavby jednotlivých úsekov budú aj realizované viaceré biokoridory, ktoré umožnia zveri prirodzenú migráciu. „Zväčša pôjde o navádzacie bariéry pre menšie živočíchy. Napríklad v rámci stavby D3 od Oščadnice po Čadcu bude postavená vodiaca stena pre obojživelníky, ktorá ich navedie pozdĺž priekopy až do potoka Oščadnica, respektíve do migračnej trasy popod mosty,“ priblížili diaľničiari s tým, že súčasťou výstavby sú aj opatrenia, ktoré zabránia obojživelníkom preniknúť na cestnú komunikáciu. Betónové zábrany spolu s migračnými podchodmi v telese cestnej komunikácie bude NDS realizovať napríklad pri vodnej nádrži Horný Vadičov, kde sa nachádza liahnisko obojživelníkov.
NDS doplnila, že na severnom Slovensku len nedávno pribudol nový ekodukt Svrčinovec ponad diaľnicou D3, ktorý rovnako dopomáha k sezónnej či inej migrácii zveri. Rovnako pribudne ekodukt aj v rámci úseku D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Ekodukt bude postavený v lokalite pred Kysuckou bránou a poslúži migrácii zveri z oblasti Brodnianky a ďalších nadväzujúcich území na ľavom brehu rieky Kysuca.
„Súčasťou výstavby najsevernejšieho úseku od Oščadnice po Čadcu je druhá rúra tunela Horelica. Samotný tunel sám osebe rieši problém migrácie zveri, keďže nezasahuje do povrchu, netvorí prekážku pre zver a nemení vlastnosti terénu,“ dodali diaľničiari.
„Súčasťou každej stavby diaľnice sú aj opatrenia, ktoré vyvážia vplyv novej cesty na okolitú prírodu. Zamerané sú najmä na rôzne objekty umožňujúce pohyb zvierat, ako sú ekodukty, žľaby či biokoridory, ale aj na udržiavanie vlahy. Na to slúžia napríklad mokrade či retenčné nádrže, ktoré sú súčasťou niekoľkých diaľničných stavieb na Slovensku,“ vymenoval člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
V rámci výstavby kysuckej D3 má NDS v pláne upraviť koryto toku rieky Kysuca v niekoľkých lokalitách, aby tak zmiernila vplyv výstavby na okolitú prírodu. Pri Oščadnici chcú diaľničiari vytvoriť novú mokraď pre rozmnožovanie obojživelníkov.
Súčasťou výstavby jednotlivých úsekov budú aj realizované viaceré biokoridory, ktoré umožnia zveri prirodzenú migráciu. „Zväčša pôjde o navádzacie bariéry pre menšie živočíchy. Napríklad v rámci stavby D3 od Oščadnice po Čadcu bude postavená vodiaca stena pre obojživelníky, ktorá ich navedie pozdĺž priekopy až do potoka Oščadnica, respektíve do migračnej trasy popod mosty,“ priblížili diaľničiari s tým, že súčasťou výstavby sú aj opatrenia, ktoré zabránia obojživelníkom preniknúť na cestnú komunikáciu. Betónové zábrany spolu s migračnými podchodmi v telese cestnej komunikácie bude NDS realizovať napríklad pri vodnej nádrži Horný Vadičov, kde sa nachádza liahnisko obojživelníkov.
NDS doplnila, že na severnom Slovensku len nedávno pribudol nový ekodukt Svrčinovec ponad diaľnicou D3, ktorý rovnako dopomáha k sezónnej či inej migrácii zveri. Rovnako pribudne ekodukt aj v rámci úseku D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Ekodukt bude postavený v lokalite pred Kysuckou bránou a poslúži migrácii zveri z oblasti Brodnianky a ďalších nadväzujúcich území na ľavom brehu rieky Kysuca.
„Súčasťou výstavby najsevernejšieho úseku od Oščadnice po Čadcu je druhá rúra tunela Horelica. Samotný tunel sám osebe rieši problém migrácie zveri, keďže nezasahuje do povrchu, netvorí prekážku pre zver a nemení vlastnosti terénu,“ dodali diaľničiari.