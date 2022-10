NDS: Za Triblavinou do Bratislavy na D1 uzatvorili pomalý jazdný pruh

Bratislava 19. októbra (TASR) - Pre opravy na úseku diaľnice D1 v smere do Bratislavy v blízkosti križovatky Triblavina je uzatvorený pomalý jazdný pruh. Obmedzenie má trvať do štvrtka (20. 10.) do 05.00 h. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) aj bratislavská polícia.



Bratislavskí dopravní policajti v tejto súvislosti vyzvali vodičov, aby zvýšili pozornosť. Práce sa realizujú pred 16,5 kilometrom diaľnice D1, približne dva kilometre za Triblavinou v smere do Bratislavy.



NDS tiež avizovala, že v najbližších týždňoch bude na diaľniciach a rýchlostných cestách obnovovať vodorovné značenie. Motoristov prosí o trpezlivosť, zároveň aj o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.