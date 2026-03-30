Na moste pri R1 v križovatke Hronská Dúbrava začali so sanáciou ríms
Autor TASR
Hronská Dúbrava 30. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala so sanačnými prácami na moste na vetve križovatky Hronská Dúbrava, ktorá je súčasťou rýchlostnej cesty R1. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS s tým, že počas prác, ktoré by mali potrvať necelý mesiac, bude úsek prejazdný.
Ako spresnila NDS, most sa nachádza na nadjazde nad železnicou pri Hronskej Breznici, pričom ide približne o 137,5 kilometra. Oprava bude prebiehať postupne, najskôr na pravej strane, následne na ľavej strane mosta. Práce budú zamerané na sanáciu ríms.
„Opravy mostných ríms sú nevyhnutné pre ich postupné opotrebovanie spôsobené intenzívnou dopravou aj vplyvom počasia,“ dodali z mediálnej komunikácie NDS s tým, že cieľom zásahu je predísť vážnejším poškodeniam a zachovať bezpečnú a plynulú premávku na frekventovanom úseku rýchlostnej cesty.
