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NDS začala s vylepšovaním vozovky na diaľnici D1 za Trnavou
Práce budú spočívať v prefrézovaní vozovky, na ktorú sa následne položí dvojvrstvový mikrokoberec.
Autor TASR
Trnava/Piešťany 5. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s vylepšovaním vozovky na diaľnici D1 za Trnavou. Práce budú prebiehať na častiach rýchleho jazdného pruhu úseku začínajúceho za križovatkou Horná Streda a končiaceho za križovatkou Piešťany, teda v smere na Trnavu. Nový mikrokoberec pribudne aj na niektorých častiach rýchleho jazdného pruhu úseku D1 od križovatky Trnava po križovatku Hlohovec, teda v smere na Nové Mesto nad Váhom. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Práce budú spočívať v prefrézovaní vozovky, na ktorú sa následne položí dvojvrstvový mikrokoberec. Potrvá to zhruba mesiac a pol, avšak s prestávkami, ktoré diaľničiari prispôsobili dopravným intenzitám. „S prácami si dáme pauzu zakaždým od piatkových poobedných hodín do soboty rána v smere na Trenčín a takisto v nedeľu poobede až do pondelka doobeda v smere na Trnavu, respektíve Bratislavu,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce budú spočívať v prefrézovaní vozovky, na ktorú sa následne položí dvojvrstvový mikrokoberec. Potrvá to zhruba mesiac a pol, avšak s prestávkami, ktoré diaľničiari prispôsobili dopravným intenzitám. „S prácami si dáme pauzu zakaždým od piatkových poobedných hodín do soboty rána v smere na Trenčín a takisto v nedeľu poobede až do pondelka doobeda v smere na Trnavu, respektíve Bratislavu,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.