NDS začína s opravou križovatky Alejová, práce potrvajú dva týždne
Diaľničiari odfrézujú pôvodný povrch vozovky a položia nové asfaltové vrstvy.
Autor TASR
Košice 24. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v pondelok (25. 5.) s opravou vozovky na vetvách križovatky Alejová v Košiciach. Práce sa začnú v skorých ranných hodinách a v prípade priaznivého počasia by mali trvať približne dva týždne. Ako informovali z mediálnej komunikácie NDS, ide už o štvrtú opravnú akciu spoločnosti v košickom regióne v tomto roku.
Diaľničiari odfrézujú pôvodný povrch vozovky a položia nové asfaltové vrstvy. Podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu je križovatka Alejová významným dopravným uzlom v meste. „Motoristi sa z nej napájajú na miestne komunikácie a zároveň je súčasťou okruhu mesta Košice. Oprava povrchu vozovky zaistí nielen vyšší dopravný komfort pre motoristov, ale zvýši aj bezpečnosť križovatky,“ uviedol Droppa.
Práce budú prebiehať po etapách. Najskôr sa oprava dotkne vetiev v smeroch Alejová - Rožňava a Alejová - Prešov. Následne budú práce pokračovať na vetve Rožňava - Alejová. Počas jednotlivých etáp budú opravované vetvy uzatvorené a dopravu presmerujú na obchádzkové trasy cez ulice Rastislavova, Cintorínska a Južná trieda.
