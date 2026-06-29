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Začnú s obnovou dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
Opravné práce sa podľa diaľničiarov začnú pred križovatkou Košice-Dargovských hrdinov a nová vozovka pribudne po križovatku s Priemyselnou ulicou, a to v smere od Budimíru na košické Južné nábrežie.
Autor TASR
Košice 29. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne od stredy (1. 7.) v ranných hodinách opravovať vyše dvojkilometrový ťah Prešovskej cesty. Veľkoplošná oprava vozovky sa dotkne celej šírky ľavej strany cesty I/20 vrátane krajnice. Premávka bude počas opravy vozovky vždy vedená cez voľný jazdný pruh, podľa postupu prác. TASR o tom informovala NDS.
Opravné práce sa podľa diaľničiarov začnú pred križovatkou Košice-Dargovských hrdinov a nová vozovka pribudne po križovatku s Priemyselnou ulicou, a to v smere od Budimíru na košické Južné nábrežie. Doplnili, že rozkladanie dočasného dopravného značenia sa začne v utorok (30. 6.). Preto motoristov upozorňujú, aby boli pri prejazde Prešovskou cestou obozretní a ohľaduplní voči pracovníkom na ceste.
Podľa NDS by práce mali trvať vyše dvoch týždňov, ak im situáciu neskomplikuje počasie. „Počasie máva pri takmer všetkých našich plánoch posledné slovo. Napríklad pri poslednej oprave v košickom regióne nám bolo nápomocné a vďaka priaznivým podmienkam sme vedeli práce ukončiť o pár dní skôr. Budeme robiť všetko pre to, aby sme aj v tomto prípade mohli poskytnúť motoristom vynovenú a bezpečnejšiu cestu bez akýchkoľvek plánovaných obmedzení čo najskôr,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Opravné práce sa podľa diaľničiarov začnú pred križovatkou Košice-Dargovských hrdinov a nová vozovka pribudne po križovatku s Priemyselnou ulicou, a to v smere od Budimíru na košické Južné nábrežie. Doplnili, že rozkladanie dočasného dopravného značenia sa začne v utorok (30. 6.). Preto motoristov upozorňujú, aby boli pri prejazde Prešovskou cestou obozretní a ohľaduplní voči pracovníkom na ceste.
Podľa NDS by práce mali trvať vyše dvoch týždňov, ak im situáciu neskomplikuje počasie. „Počasie máva pri takmer všetkých našich plánoch posledné slovo. Napríklad pri poslednej oprave v košickom regióne nám bolo nápomocné a vďaka priaznivým podmienkam sme vedeli práce ukončiť o pár dní skôr. Budeme robiť všetko pre to, aby sme aj v tomto prípade mohli poskytnúť motoristom vynovenú a bezpečnejšiu cestu bez akýchkoľvek plánovaných obmedzení čo najskôr,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.