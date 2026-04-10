NDS začne s výmenou zvodidiel na diaľničnom moste pri obci Východná
Autor TASR
Východná 10. apríla (TASR) - Na diaľničnom moste pri obci Východná (okres Liptovský Mikuláš) sa začnú od pondelka 13. apríla práce na výmene zvodidiel. Súčasťou prác, ktoré budú trvať vyše mesiaca, je montáž novej železobetónovej rímsy, na ktorú sa osadí nové zvodidlo a zábradlie. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Práce budú prebiehať v dvoch etapách. „V prvej etape bude prebiehať výmena zvodidiel na vonkajšej rímse pravého mosta a uzavretý bude pravý jazdný pruh, počas druhej etapy bude uzavretý ľavý jazdný pruh. Doprava bude vedená striedavo,“ uviedli diaľničiari.
Výmena zvodidiel na moste Východná je súčasťou projektu výmeny zvodidiel na viacerých mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec. Výmena zvodidiel na diaľničných mostoch je nevyhnutná na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochranu života vodičov v prípade dopravnej nehody. „Na niektorých liptovských mostoch sme už vymieňali zvodidlá minulý rok, tento rok však pokračujeme so zvyšnými. Celú akciu organizujeme v záujme zvyšovania bezpečnosti,“ dodal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
