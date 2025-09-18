Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V piatok začnú vymieňať mostný záver pred Považskou Bystricou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Opravy budú prebiehať len v pravom jazdnom páse v smere na Žilinu.

Autor TASR
Sverepec 18. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v piatok (19. 9.) s prácami na výmene mostného záveru na moste diaľnice D1 pred Považskou Bystricou nad parkoviskom motokrosového areálu vo Sverepci. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.

Mostný záver je súčasťou konštrukcie mosta, zabezpečuje bezpečný a plynulý prejazd cez most tým, že vyrovnáva pohyby konštrukcie spôsobené teplotami. Opravy potrvajú necelé dva mesiace.

„Výmena mostného záveru je nevyhnutná pre zachovanie bezpečnosti dopravy a životnosti mostnej konštrukcie. Robíme všetko pre to, aby boli práce zrealizované čo najefektívnejšie a s čo najmenším dosahom na vodičov,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Opravy budú prebiehať len v pravom jazdnom páse v smere na Žilinu. V prvej fáze sa bude pracovať v pravom a pripájacom jazdnom pruhu, v druhej v ľavom jazdnom pruhu. Aby bola zabezpečená obojsmerná premávka, doprava bude vedená v pravom jazdnom páse okolo pracoviska a v ľavom jazdnom páse v režime 2+1.
