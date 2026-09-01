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NDS zlepšila stav diaľničného mosta nad cestou I/18 pri L. Mikuláši

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Práce na moste, ktoré skomplikovali nepriaznivé poveternostné podmienky, prebiehali postupne od konca júna.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 1. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na diaľničnom moste nad cestou I/18 medzi križovatkami Ivachnová a Liptovský Mikuláš. Ako TASR v utorok informovala mediálna komunikácia NDS, opravou mosta sa zlepšil jeho technický stav a zároveň sa skončilo čiastočné dopravné obmedzenie na diaľnici.

„Diaľnica na Liptove patrí medzi staršie úseky, preto sa motoristom môže zdať, že nás tu vidia častejšie. Systematickou starostlivosťou priebežne zlepšujeme jej technický stav, aby sme predchádzali dlhodobým obmedzeniam a nákladným opravám,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Práce na moste, ktoré skomplikovali nepriaznivé poveternostné podmienky, prebiehali postupne od konca júna a boli rozdelené do viacerých etáp tak, aby diaľnica zostala počas celej realizácie prejazdná.
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