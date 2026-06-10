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NDS zlepšila stav dvoch mostov v Košiciach a pri Budimíre

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Ilustračná fotka. Foto: TASR

Rímsy chránia okrajové časti mosta a pomáhajú predlžovať životnosť celej konštrukcie.

Autor TASR
Košice 10. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že ukončila práce na dvoch mostoch v oblasti Košíc. Na moste cez Myslavský potok na Južnej triede v Košiciach došlo k výmene zábradlia a oprave ríms, a na moste ponad lesnú cestu za obcou Budimír obnovili rímsy.

Rímsy chránia okrajové časti mosta a pomáhajú predlžovať životnosť celej konštrukcie. Ich oprava spolu s výmenou zábradlia prispela k zlepšeniu technického stavu mostov a zvýšeniu bezpečnosti chodcov a cestnej premávky v regióne.

„Starostlivosť o mosty je dôležitou súčasťou našej každodennej práce. Vďaka týmto opravám budú oba mosty spoľahlivejšie, bezpečnejšie a budú môcť slúžiť motoristom ešte dlhé roky,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.  
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