Vozovku na R1 medzi Sereďou a Nitrou čaká modernizácia

Sereď 28. septembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na obmedzenia na rýchlostnej ceste R1 pri Seredi v smere do Nitry. „Z dôvodu modernizácie vozovky NDS postupne uzavrie ľavý pruh pravého jazdného pásu rýchlostnej cesty R1 pri Seredi v smere do Nitry v km 17,00 až 24,50,“ informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Obmedzenie platí od utorka do stredy 27. októbra. Počas tohto obdobia bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku, pričom práce nebudú vykonávané v piatky.