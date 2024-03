NDS zrekonštruuje časť diaľnice D2 za takmer dva milióny eur

Bratislava 21. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zmodernizuje a zrekonštruuje povrch vozovky diaľnice D2 pri Kútoch, Malackách, Veľkých Levároch a Lamači. Oprava vozovky vyjde NDS na takmer dva milióny eur, prvé práce sa začnú už najbližší víkend (23. 3. - 24. 3.). NDS o tom informovala vo štvrtok na svojej internetovej stránke.



"Celková dĺžka veľkoplošných opráv predstavuje 14 kilometrov. Práce sú rozdelené do etáp a striedať sa budú opravy vo vonkajšom jazdnom pruhu (plus krajnica) s prácami vo vnútornom jazdnom pruhu. Prvé práce sa začnú v blízkosti križovatky Lamač v km 55,000 - 53,080 v smere z Bratislavy do Malaciek v termíne od 23. 3. (sobota) o 7.00 h a ukončené budú 24. 3. (nedeľa) o 20.00 h," uviedli diaľničiari na svojom webe.



NDS v rámci modernizácie a rekonštrukcie vymení v rýchlych jazdných pruhoch obrusnú vrstvu vozovky diaľnice, ktorú odfrézujú a položia nový asfaltový koberec. "V prípade opravy vozovky v pomalom jazdnom pruhu bude vymenená aj ložná vrstva spolu s aplikáciou výstužnej vložky pod ňou, takzvanej geomreže. Práce sú nastavené tak, aby doprava bola vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu," priblížila NDS.



Prvé práce sa začnú v blízkosti križovatky Lamač v smere z Bratislavy do Malaciek. Ďalšie práce budú pokračovať od 2. apríla v smere z Českej republiky do Bratislavy a potrvajú do 13. mája. Rozpis prác je uvedený na internetovej stránke NDS. Diaľničiari upozornili, že v prípade nepriaznivého počasia sa môžu termíny posunúť.