Povrch vozovky R4 za Košicami pri hranici s Maďarskom zrenovujú

Milhosť 12. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zrenovuje povrch vozovky na rýchlostnej ceste R4 za Košicami v blízkosti štátnej hranice s Maďarskom. "S prácami začneme od 15. apríla a v prípade vhodných poveternostných podmienok budú ukončené do jedného mesiaca od ich začiatku," informovala NDS.



Veľkoplošné opravy zrealizujú v oboch jazdných pásoch. Pri prácach na úsekoch bude doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu. Investícia do nového asfaltového koberca predstavuje približne 739.000 eur.



Rekonštrukčné práce budú realizované postupne. Pozostávajú z odfrézovania pôvodnej vozovky a položenia nových asfaltových vrstiev.



"Veľkoplošná oprava vozovky sa týka úseku ľavého jazdného pásu rýchlostnej cesty R4 v km 10,000 - 6,400 (pomalý jazdný pruh), pravého jazdného pásu rýchlostnej cesty R4 v km 6,400 - 10,000 (pomalý jazdný pruh), pravého jazdného pásu rýchlostnej cesty R4 v km 0,020 - 0,320, ľavého jazdného pásu rýchlostnej cesty R4 v km 0,300 - 0,070 a v km 1,637 - 1,537 (celá šírka vozovky vrátane krajnice)," oznámila NDS.



Diaľničiari apelujú na motoristov, aby boli obozretní, ohľaduplní a dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, najmä rýchlostné limity.