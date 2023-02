NDS: Zvýšený hluk v úseku D2 nie je spôsobený len diaľničnou dopravou

Bratislava 20. februára (TASR) - Zvýšená hladina hluku v úseku diaľnice D2 od Mosta Lanfranconi po tunel Sitina v Bratislave, na ktorú obyvatelia dlhodobo upozorňujú, nie je spôsobená len diaľničnou dopravou. Lokalita je nadmerne zaťažená aj hlukom z komunikácií v správe hlavného mesta. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková. Doterajšie výzvy na spoločné riešenie s magistrátom však boli podľa nej neúspešné, NDS plánuje aspoň čiastočné riešenie.



NDS sa odvoláva na hlukové štúdie či štúdie realizovateľnosti protihlukových opatrení s analýzou hlukovej záťaže. Z ich výsledkov vyplýva, že zvýšený hluk nespôsobuje len doprava vedená po D2, ale aj po paralelných mestských komunikáciách. "Lokalita je nadmerne zaťažená hlukom z pozemnej dopravy po komunikáciách, ktoré sú v správe tak NDS, ako aj magistrátu," skonštatovala Žgravčáková.



Z výsledkov štúdií tiež vyplýva, že navrhované protihlukové opatrenia nebudú dostatočne účinné, pokiaľ sa budú realizovať len na komunikáciách v správe NDS. Prípadné konečné protihlukové opatrenia by mali preto podľa NDS vychádzať z komplexného posúdenia a v prípade ich realizácie by malo ísť o spoločnú investíciu spoločnosti a hlavného mesta. Pritom práve chýbajúcej protihlukovej bariéry sa obyvatelia dožadujú.



NDS podľa vlastných vyjadrení už bratislavský magistrát na spoločné riešenie danej problematiky viackrát vyzývala, avšak ako tvrdí, neúspešne, respektíve bez odpovede. Požiadať mala aj o odstúpenie podnetu týkajúceho sa hluku na vybavenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, pod ktorého pôsobnosť magistrát spadá. Snahou bolo zabezpečiť spoluprácu všetkých zúčastnených strán.



"Na základe dlhodobo pretrvávajúcej problematickej komunikácie s magistrátom sa prijali závery, že NDS zváži realizáciu protihlukových opatrení na komunikáciách, ktoré má v správe," poznamenala Žgravčáková. V zmysle usmernenia Ministerstva dopravy (MD) SR, akcionára NDS, začne diaľničná spoločnosť s prípravou čiastočného variantu. Týkať sa má len úsekov vo vlastníctve a správe NDS, cieľom je aspoň čiastočne zlepšiť nevyhovujúci stav v dotknutom území.



Miestne zastupiteľstvo Starého Mesta na februárovom zasadnutí schválilo výzvu smerujúcu na predstavenstvo NDS a rezort dopravy, aby bezodkladne a účinne riešili hlučnosť D2 v predmetnom úseku. Výzvou chce mestská časť pomôcť obyvateľom pri riešení situácie. Témou sa chcú zaoberať aj miestne komisie.



Rezort dopravy sa nazdáva, že je v danej lokalite viacero zdrojov hlukovej záťaže. Ide podľa neho o kumulovanú hlukovú záťaž, ktorú je potrebné riešiť komplexne v spolupráci NDS ako vlastníka diaľnice D2 a magistrátu ako vlastníka a správcu ďalších komunikácií v lokalite.