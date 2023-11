Úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka bude čiastočne uzavretý

Žilina 24. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na čiastočnú mimoriadnu uzáveru diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka od 15.00 h v sobotu (25. 11.) do 1.00 h v nedeľu (26. 11.). Podľa hovorkyne spoločnosti Evy Žgravčákovej sa uzavrie D1 v smere z Bratislavy do Žiliny vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina.



Dôvodom uzávery je servis IT technológií tunela. "Doprava bude v smere Bratislava - Žilina presmerovaná na diaľnicu D3," dodala hovorkyňa NDS.